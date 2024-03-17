У першому матчі дня Фрайбург приймав Байєр. Команди підійшли до очного протистояння з різним настроєм: підопічні Крістіана Штрайха ковтнули 5 сухих голів від Вест Хема в 1/8 фіналу Ліги Європи, тоді як леверкузенці у доданий час видряпали перемогу у Карабаха (3:2) і пробились у чвертьфінал турніру.

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Баєр вийшов вперед вже на 2-й хвилині: Вірц отримав м'яч за межами штрафного, звільнився від опіки захисника, змістився ближче до центру і з лінії закрутив у дальній кут. Та зовсім скоро Доан відновив статус-кво, повернувши інтригу у матчі. В середині тайму Рьоль міг виводити вперед господарів, але пробив повз стійку. На перерву, однак, команди пішли за переваги Байєра – Гложек вдало доправив м'яч у сітку, після того, як той відскочив йому прямісінько на хід.

Після відпочинку Шик завдяки рикошету від стійки ударом з льоту практично зняв питання щодо переможця. Але Фрайбург не планував зупинятись. В середині тайму на полі з'явився Кайтель, який за 3 хвилини скоротив відставання до мінімуму: прорвавшись у штрафний лівим флангом він пробив, голкіпер зреагував, але Яннік встиг на добивання. Майже одразу міг забивати Байєр – після навісу у воротарський м'яч пролетів повз всіх і підступно влучив у стійку.

Вже у доданий час господарі мали шанс з кутового, але Філіпп головою пробив над поперечиною.

Перемога принесла леверкузенцям 70 очок і закріпила на вершині Бундесліги, Фрайбург з 33-ма пунктами дев'ятий.

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