В первом матче дня Фрайбург принимал Байер. Команды подошли к очному противостоянию с разным настроением: подопечные Кристиана Штрайха глотнули 5 сухих голов от Вест Хэма в 1/8 финала Лиги Европы, тогда как леверкузенцы в добавленное время выцарапали победу у Карабаха (3:2) и пробились в четвертьфинал турнира.

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Байер вышел вперед уже на 2-й минуте: Вирц получил мяч за пределами штрафной, освободился от опеки защитника, сместился ближе к центру и с линии закрутил в дальний угол. Но совсем скоро Доан восстановил статус-кво, вернув интригу в матче. В середине тайма Рёль мог выводить вперед хозяев, но пробил мимо стойки. На перерыв, однако, команды ушли с преимуществом Байера – Гложек удачно доставил мяч в сетку, после того, как тот отскочил ему прямо на ход.

После отдыха Шик благодаря рикошету от стойки ударом с лету практически снял вопрос о победителе. Но Фрайбург не планировал останавливаться. В середине тайма на поле появился Кайтель, который через 3 минуты сократил отставание до минимума: прорвавшись в штрафную левым флангом он пробил, голкипер среагировал, но Янник успел на добивание. Почти сразу мог забивать Байер – после навеса во вратарскую мяч пролетел мимо всех и коварно попал в штангу.

Уже в добавленное время хозяева имели шанс с углового, но Филипп головой пробил над перекладиной.

Победа принесла леверкузенцам 70 очков и закрепила на вершине Бундеслиги, Фрайбург с 33-мя пунктами девятый.

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