Еліт-раунд відбору до Євро-2024, 2-й тур

Група 4

Україна U-17 – Словаччина U-17 – 3:0

Голи: Степанов, 41, 68, Редушко, 45+1

Гра збірних України та Словаччини U-17 був запланований на 15:00, однак через шторм була перервана аж на 4 години. Після поновлення гри "синьо-жовті" оформили комфортну перевагу.

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Спочатку форвард Байєра Степанов забив після пасу Стрільчука (захисник юнацької команди Баварії), а Редушко подвоїв перевагу. У другій половині Степанов оформив дубль – асистував йому Драган. Тож Україна U-17 ідеально завершила еліт-раунд відбору – 3 перемоги, 8 забитих голів та жодного пропущеного.

Таким чином, юнацька збірна Україна кваліфікувалась на чемпіонат Європи-2024 з першого місця. Турнір відбудеться з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі.

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