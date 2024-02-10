Байер имел 2 очка запаса перед “чемпионским” матчем в Леверкузене. Стартовый свисток задержался на 9 минут из-за очередных протестов немецких фанатов.

Тухель решил "отзеркалить" схему Алонсо с тремя защитниками. 30-миллионный новичок Саша Боей дебютировал в основе, но на несколько непривычном левом фланге. У Байера была своя заготовка с латералями. Вместо агрессивного Фримпонга справа вышел "сдержанный" Станишич. Хорват – уроженец Мюнхена, прошел струкутуру Баварии и до сих пор принадлежит мюнхенцам. На 18-й минуте руководство "ротен" серьезно пожалело, что в договоре аренды не запретило Станишичу выходить против себя, как это делает, например, Шахтер.

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Байер быстро разыграл аут, к чему защитники гостей были не готовы. Андрих прострелил на дальнюю стойку, где Станишич стоял совершенно один – 1:0. Йосип отпраздновал очень сдержанно, хотя это его дебютный мяч в сезоне.

Гол был лишь вершиной доминации Байера. "Фармацевты" грамотно отрезали Харри Кейна, которому не помогали даже фирменные опускания в глубину. 7 касаний англичанина к мячу, 0,13 xG, зато 60% владения мячом – жалкий итог Баварии за тайм.

На старте второй половины Байер закрепил преимущество. Хозяева "нарисовали" идеальную геометрическую комбинацию, которую завершил Гримальдо. 10 голов+11 ассистов в сезоне – заоблачные цифры испанского латераля.

Дело могло доходить до разгрома Баварии, но дважды спасал каркас. Тухель возвращался к 4 защитникам, выпускал Мюллера – все бесполезно. В компенсированное время чемпион таки получил свое. Нойер непонятно зачем пришел на угловой, который завершился контратакой. Реактивный Фримпонг пролетел 40 метров и с острого угла покатил в пустые ворота – 3:0! Голландец несколько отстает от графика Гримальдо, имея "всего" 8+10.

За 13 туров до финиша мюнхенцы отстают на 5 очков, а скоро добавляется еще и нагрузка ЛЧ. Сказка Байера продолжается – единственная команда топ-5 чемпионатов без поражений, стильная победа над конкурентом и мечты о первом чемпионстве, чтобы прервать 11-летнюю гегемонию Мюнхена.

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