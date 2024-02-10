Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 2:2

Голи: Тітц, 35, Деміровіч, 60 – Опенда, 39, Шешко, 52

Нереалізований пенальті: Опенда, 81 (РБ Лейпциг)

Айнтрахт – Бохум – 1:1

Голи: Мармуш, 14 – Брошінскі, 17

Вердер – Хайденхайм – 1:2

Голи: Шмідт, 19 – Мелоні, 12, Бесте, 18

Борусія М – Дармштадт – 0:0

Уніон Берлін – Вольфсбург – 1:0

Гол: Духі, 45+26

Борусія Д розгромила Фрайбург, втримавшись у зоні ЛЧ – фанатський протест зупинив гру на 9 хвилин

Аугсбург на своєму полі несподівано відібрав очки в РБ Лейпциг. Господарі вийшли вперед в середині першого тайму, однак дуже скоро пропустили у відповідь. По перерві Шешко, здавалось, поставив все на свої місця, але Деміровіч знову відновив статус-кво. Забити з гри ніяк не вдавалось і автор першого гола мав шанс вирішити долю зустрічі завдяки пенальті, але не зміг переграти кіпера. РБ Лейпциг відпустив Борусію Д у відрив і відстає від зони Ліги чемпіонів вже на 3 очки.

Знову втрачає такі необхідні очки Айнтрахт. Цього разу на шляху "орлів" став скромний Бохум. Доля матчу була вирішена ще до середини першого тайму – рурці через три хвилини після пропущеного гола відновили рахунок завдяки рикошету. Аутсайдер першості мав декілька нагод збільшити свою перевагу, зрештою як і суперник, однак все завершилось миром.

Хайденхайм на виїзді здолав Вердер. Гості вже на початку зустрічі забили двічі, а за хвилину пропустили один м'яч у відповідь. В середині другого тайму бременці мали шанс відігратись і вимагали пенальті за гру рукою суперника, але VAR був на боці гостей.

Не виявили сильнішого Борусія М і Дармштадт. "Жеребці" володіли колосальною перевагою у всіх компонентах гри, але дотиснути найгіршу команду Бундесліги так і не змогли. До слова, арбітру навіть довелось зупиняти гру через бійку на трибуні, але пауза не була такою тривалою.

Чого не скажеш про поєдинок Уніона з Вольфсбургом. Тут вимушена пауза тривала майже годину. Гру було зупинено в середині тайму після того, як вболівальники почали закидати поле тенісними м'ячами. Співробітники стадіону прибрали їх, однак глядачі знову закидали поле (фанати протестують проти угоди щодо продажу 8% на телетрансляції Першої та Другої Бундесліг в обмін на інвестиційний капітал. Німецькі уболівальники побоюються, що приватні інвестори можуть негативно вплинути на лігу). Зрештою, після відновлення гри Уніон забив і, засушивши гри, став у глуху оборони. Це дало свої плоди – берлінці потроху збільшують відрив від зони вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ