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"Байдуже, що ми кажемо, до них не дійде": Буяльський розкритикував роботу судді у матчі проти Олександрії

20:23 111 Читать на русском
"Байдуже, що ми кажемо, до них не дійде": Буяльський розкритикував роботу судді у матчі проти Олександрії
Віталій Буяльський / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Віталій Буяльський оцінив дії рефері Віталія Романова, який обслуговував матч 25 туру УПЛ проти Олександрії (5:1).

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Навіть не хочу коментувати дії суддів. Вони припускаються одних і тих самих помилок від матчу до матчу і по-різному трактують однакові епізоди. Байдуже, що ми кажемо, до них не дійде, вони самі приймають рішення і чинять, як вважають за потрібне.

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Вилучення гравця суперника було ключовим, після нього стало легше грати. Але потрібно було вилучати гравця Олександрії ще раніше, коли наш футболіст виходив один на один з воротарем, і той його збив. Вилучення Дубри вважаю чистим, суперник втратив центрального захисника, а ми отримали більше простору попереду", – заявив Буяльський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, в першому таймі матчу з Олександрією кияни двічі били пенальті, а з 55 хвилини грали в більшості.

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