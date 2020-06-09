"Байдуже, що ми кажемо, до них не дійде": Буяльський розкритикував роботу судді у матчі проти Олександрії

Хавбек Динамо Віталій Буяльський оцінив дії рефері Віталія Романова, який обслуговував матч 25 туру УПЛ проти Олександрії (5:1).

"Навіть не хочу коментувати дії суддів. Вони припускаються одних і тих самих помилок від матчу до матчу і по-різному трактують однакові епізоди. Байдуже, що ми кажемо, до них не дійде, вони самі приймають рішення і чинять, як вважають за потрібне.

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Вилучення гравця суперника було ключовим, після нього стало легше грати. Але потрібно було вилучати гравця Олександрії ще раніше, коли наш футболіст виходив один на один з воротарем, і той його збив. Вилучення Дубри вважаю чистим, суперник втратив центрального захисника, а ми отримали більше простору попереду", – заявив Буяльський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, в першому таймі матчу з Олександрією кияни двічі били пенальті, а з 55 хвилини грали в більшості.

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