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Динамо – Колос: змінилась дата проведення поєдинку

14:34 378 Читать на русском
Динамо – Колос: змінилась дата проведення поєдинку
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Динамо та Колос домовились про офіційне перенесення поєдинку 27-го туру УПЛ.

 

Поєдинок 27-го туру УПЛ Динамо – Колос відбудеться 22 червня замість 21, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Керуючись угодою між клубами, Дирекція української Прем'єр-ліги постановила перенести матч між київським Динамо і ковалівським Колосом, проведення якого планувалося 21 червня, на день пізніше – 22 червня. Час початку зустрічі залишається незмінним – 17:00", – йдеться в заяві київського клубу.

До слова, Динамо посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи в активі 49 очок. Колос з 26 пунктами залишився шостим.

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