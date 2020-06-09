"Все равно, что мы говорим, до них не дойдет": Буяльский раскритиковал работу судьи в матче против Александрии

Хавбек Динамо Виталий Буяльский оценил действия рефери Виталия Романова, который обслуживал матч 25 тура УПЛ против Александрии (5:1).

"Даже не хочу комментировать действия судей. Они допускают одни и те же ошибки от матча к матчу и по-разному трактуют одинаковые эпизоды. Неважно, что мы говорим, до них не дойдет, они сами принимают решения и делают, как считают нужным.

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Удаление игрока соперника было ключевым, после него стало легче играть. Но нужно было удалять игрока Александрии еще раньше, когда наш футболист выходил один на один с вратарем, и тот его сбил. Удаление Дубры считаю чистым, соперник потерял центрального защитника, а мы получили больше пространства впереди", – заявил Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, в первом тайме матча с Александрией киевляне дважды били пенальти, а с 55 минуты играли в большинстве.

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