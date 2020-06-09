toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Все равно, что мы говорим, до них не дойдет": Буяльский раскритиковал работу судьи в матче против Александрии

20:23 104 Читати українською
"Все равно, что мы говорим, до них не дойдет": Буяльский раскритиковал работу судьи в матче против Александрии
Виталий Буяльский / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Виталий Буяльский оценил действия рефери Виталия Романова, который обслуживал матч 25 тура УПЛ против Александрии (5:1).

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Даже не хочу комментировать действия судей. Они допускают одни и те же ошибки от матча к матчу и по-разному трактуют одинаковые эпизоды. Неважно, что мы говорим, до них не дойдет, они сами принимают решения и делают, как считают нужным.

Динамо – Колос: изменилась дата проведения поединка

Удаление игрока соперника было ключевым, после него стало легче играть. Но нужно было удалять игрока Александрии еще раньше, когда наш футболист выходил один на один с вратарем, и тот его сбил. Удаление Дубры считаю чистым, соперник потерял центрального защитника, а мы получили больше пространства впереди", – заявил Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, в первом тайме матча с Александрией киевляне дважды били пенальти, а с 55 минуты играли в большинстве.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

blog_ava
Неймар нецензурно оскорбил бойфренда своей матери – между парой произошел кровавый конфликт
10:57
461
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Александрия Виталий Буяльский Виталий Буяльский Арбитры Виталий Романов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
22
мин
Бавария
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук