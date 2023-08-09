Наставник мюнхенців Томас Тухель не облишає надії підписати англійську зірку. Попри те, що Тоттенхем вже відхилив кілька пропозицій Баварії, німецький гранд продовжує боротьбу за Харрі Кейна.

Тоттенхем офіційно підписав заміну Кейну

Як повідомляє журналіст Бена Джейкобса, 30-річний форвард хоче визначитися зі своїм майбутнім до старту сезону 2023/24. Баварія не буде гаяти час і запланувала зробити ще одну спробу переконати Тоттенхем. Мюнхенці протягом 24 годин надішлють нову пропозицію у розмірі 120 мільйонів євро, враховуючи бонуси.

Чинна угода Харрі Кейна зі "шпорами" розрахована до 2024 року. Форвард у складі Тоттенхема провів 435 матчів, в яких забив 280 голів та оформив 64 асисти. З англійським клубом він не виграв жодного титулу.

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