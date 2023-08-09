Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн до сих пор является главной целью Баварии.

Наставник мюнхенцев Томас Тухель не оставляет надежды подписать английскую звезду. Несмотря на то, что Тоттенхэм уже отклонил несколько предложений Баварии, немецкий гранд продолжает борьбу за Харри Кейна.

Тоттенхэм официально подписал замену Кейну

Как сообщает журналист Бена Джейкобса, 30-летний форвард хочет определиться со своим будущим до старта сезона 2023/24. Бавария не будет терять время и запланировала сделать еще одну попытку убедить Тоттенхэм. Мюнхенцы в течение 24 часов пришлют новое предложение в размере 120 миллионов евро, учитывая бонусы.

Действующее соглашение Харри Кейна со "шпорами" рассчитано до 2024 года. Форвард в составе Тоттенхэма провел 435 матчей, в которых забил 280 голов и оформил 64 ассиста. С английским клубом он не выиграл ни одного титула.

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