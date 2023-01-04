Воротар Борусії М та збірної Швейцарії Ян Зоммер погодився перейти до Баварії і вже погодив контракт із мюнхенським клубом. Про це повідомляє німецький Sky Sport.

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При цьому із самим Глабахом Баварія про суму трансферу воротаря ще не домовилася. Повідомляється, що Борусія відпустить Зоммера лише в тому випадку, якщо знайде йому заміну. Очікується, що потенційна угода займе деякий час і навряд чи буде завершена до п'ятниці.

Нагадаємо, 36-річний Мануель Нойєр зламав ногу під час катання на лижах та вибув до кінця сезону.

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