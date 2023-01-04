Вратарь Боруссии М и сборной Швейцарии Ян Зоммер согласился перейти в Баварию и уже согласовал контракт с мюнхенским клубом. Об этом информирует немецкий Sky Sport.

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При этом с самим Гладбахом Бавария о сумме трансфера вратаря еще не договорилась. Сообщается, что Боруссия отпустит Зоммера только в том случае, если найдет ему замену. Ожидается, что потенциальная сделка займет какое-то время, и вряд ли будет завершена к пятнице.

Напомним, 36-летний Мануэль Нойер сломал ногу во время катания на лыжах и выбыл до конца сезона.

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