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Баварія знайшла альтернативу Сане і Бейлу

09:55 412 Читать на русском
Баварія знайшла альтернативу Сане і Бейлу
Вілфрід Заха / Getty Images

Мюнхенці продовжують пошуки підсилення на позицію вінгера.

Чемпіон Німеччини звернув увагу на Вілфріда Заха, інформує 90min.

Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів

Пріоритетними варіантами керівництва Баварії були Гарет Бейл і Лерой Сане, однак з жодним з гравців домовитися не вдалося. Мюнхенці сподіваються, що переговори щодо зірки Крістал Пелас будуть простішими. Раніше "орли" відхилили пропозицію Арсенала у розмірі 40 мільйонів фунтів за івуарійця.

Нагадаємо, цього літа у Баварії виник дефіцит гравців на флангах атаки через відхід Роббена та Рібері.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

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