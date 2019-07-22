Баварія знайшла альтернативу Сане і Бейлу

Мюнхенці продовжують пошуки підсилення на позицію вінгера.

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Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів

Пріоритетними варіантами керівництва Баварії були Гарет Бейл і Лерой Сане, однак з жодним з гравців домовитися не вдалося. Мюнхенці сподіваються, що переговори щодо зірки Крістал Пелас будуть простішими. Раніше "орли" відхилили пропозицію Арсенала у розмірі 40 мільйонів фунтів за івуарійця.

Нагадаємо, цього літа у Баварії виник дефіцит гравців на флангах атаки через відхід Роббена та Рібері.

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