Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів

Баварія обіграла Реал в рамках поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Баварія – Реал – 3:1

Голи: Толіссо, 15, Лєвандовскі, 67, Гнабрі, 69 – Родріго, 85

В матчі першого туру Міжнародного кубка чемпіонів Баварія на останніх хвилинах поступилася Арсеналу. Для Реала участь у турнірі розпочинається звітним поєдинком проти мюнхенців.

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Мюнхенці вийшли вперед вже на 15-й хвилині. Толіссо завершував комбінацію "ротен", з першим ударом Куртуа впорався, однак француз був першим на добиванні.

В середині другого тайму Баварія забила ще двічі за 2 хвилини. Спочатку Роберт Лєвандовскі декласував захисників мадридців, а згодом Серж Гнабрі розстріляв ворота Наваса.

Реал спромігся відквитати один м'яч наприкінці зустрічі завдяки Родріго, який вишукано виконав штрафний удар.

Відзначимо, що Андрій Лунін так не з'явився на полі, просидівши увесь матч на лаві для запасних "вершкових".

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Свої наступні поєдинки в рамках Міжнародного кубка чемпіонів обидві команди проведуть 24 липня. Баварія зустрінеться з Міланом, а Реал протистоятиме лондонському Арсеналу.