Бавария нашла альтернативу Сане и Бейлу

Мюнхенцы продолжают поиски усиления на позицию вингера.

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Приоритетными вариантами руководства Баварии были Гарет Бейл и Лерой Сане, однако ни с одним из игроков договориться не удалось. Мюнхенцы надеются, что переговоры по звезде Кристал Пэлас будут более простыми. Ранее "орлы" отклонили предложение Арсенала в размере 40 миллионов фунтов за ивуарийца.

Напомним, этим летом в Баварии возник дефицит игроков на флангах атаки из-за ухода Роббена и Рибери.

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