toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бавария нашла альтернативу Сане и Бейлу

09:55 59 Читати українською
Бавария нашла альтернативу Сане и Бейлу
Уилфрид Заха / Getty Images

Мюнхенцы продолжают поиски усиления на позицию вингера.

Чемпион Германии обратил внимание на Уилфрида Заха, информирует 90min.

Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов

Приоритетными вариантами руководства Баварии были Гарет Бейл и Лерой Сане, однако ни с одним из игроков договориться не удалось. Мюнхенцы надеются, что переговоры по звезде Кристал Пэлас будут более простыми. Ранее "орлы" отклонили предложение Арсенала в размере 40 миллионов фунтов за ивуарийца.

Напомним, этим летом в Баварии возник дефицит игроков на флангах атаки из-за ухода Роббена и Рибери.

Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах Баварии

blog_ava
Динамо сегодня узнает первого соперника в Лиге чемпионов 2019/20
09:18
210
Теги
Англия Трансферы Германия Трансферы Баварии Уилфрид Заха Уилфрид Заха Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Кристал Пэлас Кристал Пэлас Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
27
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук