Мануэль Нойер до сих пор находится в лазарете с переломом ноги, а Зоммер уже продан. Бавария хотела подписать Кепу Аррисабагу, но тот выбрал Реал. Следующей целью был резервный кипер сборной Аргентины Херонимо Рульи.

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По информации Sky De, Бавария была близка к закрытию трансфера и уже даже запланировала медосмотр для 31-летнего вратаря. Впрочем, Рульи травмировался в первом же официальном матче сезона. Аргентинец сломал ключицу на старте поединка Кубка Нидерландов, в котором Аякс встречался с Хераклесом (4:1).

Повреждение Рульи оказалось очень сложным. Херонимо понадобилась операция. На футбольное поле он вернется только в январе, сообщает официальный сайт Аякса. Конечно, прогноз будет актуальным, если реабилитация пройдет без осложнений.

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