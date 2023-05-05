В рамках прем'єрної програми 31-го туру німецької Бундесліги було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2022/23, 31-й тур

Байєр – Кельн – 1:2

Голи: Адлі, 28 – Зельке, 14, 36

Майнц – Шальке – 2:3

Голи: Баррейро, 53, Каріколь, 70 – Бюльтер, 26, Краусс, 60, Бюльтер, 90+12

Байєр де-факто вибув із боротьби за Лігу чемпіонів. Підопічні Хабі Алонсо зазнали домашньої поразки від Кельна, пропустивши два схожих голи від Зельке до перерви – обидва прийшли після кросів з лівого флангу оборони. "Фармацевти" відповіли голом Діабі, але матч виявився занадто рівним для камбеку.

Як наслідок, Леверкузен залишився у восьми очках від четвертої позиції, і це за три тури до кінця сезону. Тепер треба захищати місце у зоні ЛЄ. Кельну, попри перемогу, стільки ж очок не вистачає до зони єврокубків.

У паралельному поєдинку Шальке вирвав надважливу перемогу над Майнцом. До 95-ї хвилини на табло були 2:2, однак останній кутовий приніс гельзенкірхенцям пенальті! Сасі потягнув Бюльтера за футболку, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті.

Бюльтер реалізував його аж на 102-й хвилині. Завдяки його влучному удару "кнаппен" не тільки виграли, а й покинули зону вильоту!

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