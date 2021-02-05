Програму 20-го туру чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок на берлінському Олімпіаштадіоні між Гертою та Баварією. Господарі підходили до зустрічі з п'ятьма матчами без перемог поспіль, причому останні три вони програли з трьома й більше пропущеними голами. Від зони вильоту команду відділяла лише краща різниця м'ячів.

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Попри цей факт, Герта не знітилась на тлі Баварії. Суперники демонстрували відкритий футбол, що вилилось у перестрілку в перші п'ятнадцять хвилин: Люкебакіо та Сане запороли виходи віч-на-віч (Ярштейн і Нойєр парирували їхні удари впритул), а ще один ривок Лероя на побачення з голкіпером призвів до пенальті – втім, Лєвандовскі не зміг пробити Ярштейна. Пйонтек відповів на цей момент ударом з лінії штрафного під поперечину – Нойєр не спав.

Не зумівши реалізувати максимально вигідні шанси, Баварія забила випадковий гол на 21-й хвилині – це Коман вистрілив з дистанції з рикошетом від ноги Штарка. М'яч несподівано набрав висоту й перелетів через Ярштейна. 0:1! У цій ситуації вірогідність взяття воріт становила всього 2%.

Друга половина першого тайму виявилась не настільки веселою, чому неабияк сприяла сніжна завірюха у Берліні. В цей період можна згадати тільки два удари головою Лєвандовскі (неточно), постріл Пйонтека повз правий кут з меж штрафного та стандарт, з якого Люкебакіо пробив у руки Нойєру. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Баварії.

Другий тайм за духом приблизно відповідав завершенню першого тайму, причому Герта виглядала навіть активніше за Мюнхен. Щоправда, моментів практично не виникало. До 60-х хвилин шанс відзначитись мав тільки Гнабрі, який стріляв з лінії карного майданчика – Ярштейн парирував. Берлінці відповіли заміною Пйонтека на новачка Радоньїча, а той на 64-й хвилині вискочив у контрвипад 2-в-1, забивши гол – втім, арбітр одразу просигналізував про офсайд. Ось, в принципі, і всі цікаві моменти в першій половині другого тайму.

Не набагато цікавіше було й в останні двадцять хвилин, однак кілька гольових моментів команди таки створили. Так, Нойєру довелося парирувати непоганий постріл Гендузі на 69-й хвилині та удар Радоньїча метрів з 18-ти по центру на 87-й, а Ярштейн врятував при пострілі Лєвандовскі з гострого кута на 77-й. Найкращий же шанс змінити рахунок втратив Кунья, який на 89-й вийшов віч-на-віч з Нойєром та перекинув його – м'яч пройшов у сантиметрах від правої стійки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мюнхенців.

Таким чином, Баварія набрала 48 очок, збільшивши відрив від другого місця до десяти залікових балів – втім, на вихідних конкуренти можуть дещо скоротити дистанцію. Герта, маючи в активі 17 залікових балів, тримається над зоною плей-офф за виживання в Бундеслізі. Армінія, яка йде у ній, має стільки ж очок.

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