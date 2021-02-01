Неманья Радоньїч офіційно став гравцем Герти, повідомляє сайт німецького клубу.

Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн – LIVE

24-річний серб захищатиме кольори берлінців на правах оренди. Угода між Марселем та Гертою розрахована до завершення сезону, після чого німці матимуть першочергове право викупу форварда.

У нинішньому розіграші Ліги 1 Радоньїч провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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