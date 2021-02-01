Герта орендувала форварда Марселя
1 лютого 21:04 - Читать на русском
Сербський нападник Неманья Радоньїч перебрався у чемпіонат Німеччини.
Неманья Радоньїч офіційно став гравцем Герти, повідомляє сайт німецького клубу.
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24-річний серб захищатиме кольори берлінців на правах оренди. Угода між Марселем та Гертою розрахована до завершення сезону, після чого німці матимуть першочергове право викупу форварда.
У нинішньому розіграші Ліги 1 Радоньїч провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
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