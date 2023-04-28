Баварія на додачу до спортивних провалів отримала юридичні неприємності.

Путін та Усманов / Фото з відкритих джерел

У вівторок (25 квітня) поліція проводила обшуки на Альянц-Арені та в штаб-квартирі мюнхенського клубу, інформує Bild.

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Німецькі правоохорнці ведуть розслідування справи щодо Алішера Усманова. Російський олігарх з оточення Путіна займався відмиванням грошей, не сплативши податки на мільйонні суми. Баварія виступає суто у ролі свідка. Усманов до 2022 року мешкав поблизу озера Тегернзее і регулярно відвідував матчі мюнхенців. Росіянин особисто знав колишнього президента "ротен" Улі Хьонесса.

Наразі невідомо, чи знайшла поліція якісь докази на об'єктах Баварії, але навряд такий візит додав настрою в таборі мюнхенського гранда.

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