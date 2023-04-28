Бавария "вляпалась" в расследование в отношении соратника Путина – к мюнхенцам наведалась полиция
Бавария вдобавок к спортивным провалам получила юридические неприятности.
Во вторник (25 апреля) полиция проводила обыски на Альянц-Арене и в штаб-квартире мюнхенского клуба, сообщает Bild.
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Немецкие правоохранители ведут расследование дела в отношении Алишера Усманова. Российский олигарх из окружения Путина занимался отмыванием денег, не уплатив налоги на миллионные суммы. Бавария выступает исключительно в качестве свидетеля. Усманов до 2022 года проживал вблизи озера Тегернзее и регулярно посещал матчи мюнхенцев. Россиянин лично знал бывшего президента "ротен" Ули Хенесса.
Пока неизвестно, нашла ли полиция доказательства на объектах Баварии, но вряд ли такой визит добавил настроения в лагере мюнхенского гранда.
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