Мюнхенський клуб після звільнення Юліана Нагельсманна перебуває в кризовому становищі. Баварія вилетіла із Кубка Німеччини, а минулому турі програла Майнцу (1:3). Невтішні результати відображаються на атмосфері всередині команди.

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Як інформує Bild, головний тренер емоційно відреагував після гри команди на маленькому ромбоподібному полі. Він кілька разів вказував на помилки в атакувальних діях і зрештою схопив стійку, і двічі спробував зламати її об коліно. Йому вдалося її тільки надламати. Зазначається, що за заняттям спостерігав генеральний директор Олівер Кан. Він теж був незадоволений роботою команди й пішов до свого офісу після того, як Тухель почав завдавати пошкоджень спортивному інвентарю.

Баварія наразі перебуває на другому місці в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Борусії Д на один бал. У мюнхенців всього дві перемоги в останніх семи матчах.

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