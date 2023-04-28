Тухель вибухнув на тренуванні Баварії – тренер незадоволений своїми гравцями
Після невдалих виступів Баварії всередині команди зіпсувалась атмосфера. Навіть Томас Тухель не стримує емоцій.
Мюнхенський клуб після звільнення Юліана Нагельсманна перебуває в кризовому становищі. Баварія вилетіла із Кубка Німеччини, а минулому турі програла Майнцу (1:3). Невтішні результати відображаються на атмосфері всередині команди.
Між Баварією та Нагельсманном йде холодна війна – сторони хочуть взаємної компенсації
Як інформує Bild, головний тренер емоційно відреагував після гри команди на маленькому ромбоподібному полі. Він кілька разів вказував на помилки в атакувальних діях і зрештою схопив стійку, і двічі спробував зламати її об коліно. Йому вдалося її тільки надламати. Зазначається, що за заняттям спостерігав генеральний директор Олівер Кан. Він теж був незадоволений роботою команди й пішов до свого офісу після того, як Тухель почав завдавати пошкоджень спортивному інвентарю.
Баварія наразі перебуває на другому місці в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Борусії Д на один бал. У мюнхенців всього дві перемоги в останніх семи матчах.
Бардак у Баварії призвів до найгіршого сезону за 10 років і загрози повного краху – розклади на фініші Бундесліги