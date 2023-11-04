Дортмундська Борусія без шансів програла мюнхенській Баварії (0:4) в центральному матчі 10 туру Бундесліги. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Борусія в минулому сезоні ледь не скинула Баварію з чемпіонського трону, але в очних матчах "джмелі" не перемагають вже чотири роки. Сьогодні у Дортмунда були надії на успіх, адже Баварія приїхала без травмованого де Лігта та дискваліфікованого Кімміха (який, щоправда, останнім часом багато привозить). Господарі не могли розраховувати на капітана Джана.

"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про перший Der Klassiker сезону перед матчами Борусії Д та Баварії в Лізі чемпіонів.

Сане підготував два швидкі голи та поламав плани БД

Скільки б не було проблем у Томаса Тухеля, але його команда все одно мала грати першим номером. Шанси Борусії виглядали приблизно так – відіграти максимально надійно в захисті та знайти свій момент у швидкій атаці проти вразливої оборони Мюнхена. Однак ситуація склалася абсолютно інша.

Баварія забила два швидкі голи. І навіть не в позиційних атаках. На 4 хвилині Упамекано замкнув подачу Сане з кутового, вигравши повітряну боротьбу. Ще через 5 хвилин гості організували зразкову контратаку – Сане розпочав її ефектним пасом п'ятою і завершив точним прострілом на гол Кейну.

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Борусія знітилася, нічого не показала та знову програла

І тут вже Баварія отримала комфортні умови. Борусія мусила щось придумувати з м'ячем, йти вперед, залишаючи позаду величезні зони. Ще й дуже багато браку в передачах мали господарі. Швидка група атаки Мюнхена цим користувалася.

Кейн влучив у стійку, Горецка бив через себе, Мусіала не реалізував вихід сам на сам після шикарного пасу Кейна, Сане запоров два чудові контрвипади. Кейн отримав пас від Лаймера та викотив на порожні ворота Мусіалі, але офсайд. Баварія була ближчою до розгрому, ніж Борусія до першого гола.

Дортмундці метушилися на чужій половині та не могли покарати суперника за помилки. Мален наприкінці першого тайму не влучив у дальній кут, а Ройс по перерві двічі вийшов на перспективну позицію: перший удар потягнув Нойєр, другий був неточним.

Кейн довершив розгром, оформивши хет-трик

За 20 хвилин до фінального свистка Баварія розіграла ще одну якісну атаку й нарешті забила третій гол. Коман обігрався з Мусіалою та прострілив у центрі штрафного майданчика, де майстерно розібрався Кейн. Після цього всі сумніви щодо переможця зникли. У компенсований час Кейн забив третій м'яч.

Баварія набрала 26 очок і не відпустила Байєр у відрив на вершині Бундесліги. Борусія з 21 балом залишилася четвертою. Мюнхенці реабілітувалися за виліт з Кубка Німеччини від Саарбрюкена. Далі – зустріч з Галатасараєм у Лізі чемпіонів. Борусія зіграє з Ньюкаслом у ЛЧ.