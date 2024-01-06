Паризький клуб підозрюють у спробах гарантувати перемогу Ліонелю Мессі в голосуванні за "Золотий м'яч", коли аргентинець виступав у Франції.

Боси ПСЖ намагались вплинути на колишнього головного редактора France Football Паскаля Ферре, аби Мессі здобув "Золотий м'яч-2022" у складі парижан, повідомляє видання Le Monde.

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Зазначається, що керівництво паризького гранда хотіло отримати підтримку Ферре в обмін на різноманітні послуги. Головною дійовою особою став директор з комунікацій ПСЖ Жан-Марсьяль Рібес, до якого звертались із проханням отримати квитки на матчі ПСЖ журналісти, політики, артисти, члени кабінету міністрів або представники президента.

Натомість Рібес міг отримувати від них приватні послуги. Наразі слідчі вивчають, чи міг Жан-Марсьяль повпливати на рішення Паскаля Ферре у голосуванні за "Золотий м'яч-2022". Втім, це ніяк не допомогло – трофей здобув Карім Бензема, а Ліонель Мессі не вигравав престижну індивідуальну нагороду саме у складі ПСЖ.

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