Баварія вибачилася перед Манчестер Сіті за заяви про ймовірний трансфер Сане

Наставник та керівництво мюнхенців сподівається, що ця ситуація не позначиться на відносинах між клубами.

Головний тренер Баварії Ніко Ковач зазначив, що був не правий у своїх висловлюваннях про ймовірність переходу в команду півзахисника Манчестер Сіті Лероя Сане. Раніше фахівець заявив, що він не сумнівається в цьому трансфері.

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"Ми обговорили з клубом цю ситуацію. Можливо, я дійсно образив іншу сторону в тому інтерв'ю. Я поговорив з Гвардіолою і вибачився за це. Також хотів би вибачитися перед клубом. Буду стримувати себе в подібних випадках в майбутньому", – сказав Ковач в інтерв'ю ZDF.

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге також закликав Ніко Ковача утримуватися від подібних висловлювань: "Мені не сподобалася ця заява, не буду приховувати. У нас чудові стосунки з Манчестер Сіті. Ми повинні поважати гравців, у яких є чинний контракт. Це вимога ФІФА".

Раніше повідомлялося, що мюнхенський клуб вступив в офіційні переговори з манкуніанцями щодо трансферу гравця. Відзначається, що Баварії, ймовірно, доведеться витратити на трансфер близько 90 мільйонів фунтів.

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