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Баварія вибачилася перед Манчестер Сіті за заяви про ймовірний трансфер Сане

12:12 480 Читать на русском
Баварія вибачилася перед Манчестер Сіті за заяви про ймовірний трансфер Сане
Лерой Сане / фото із соцмереж

Наставник та керівництво мюнхенців сподівається, що ця ситуація не позначиться на відносинах між клубами.

Головний тренер Баварії Ніко Ковач зазначив, що був не правий у своїх висловлюваннях про ймовірність переходу в команду півзахисника Манчестер Сіті Лероя Сане. Раніше фахівець заявив, що він не сумнівається в цьому трансфері.

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"Ми обговорили з клубом цю ситуацію. Можливо, я дійсно образив іншу сторону в тому інтерв'ю. Я поговорив з Гвардіолою і вибачився за це. Також хотів би вибачитися перед клубом. Буду стримувати себе в подібних випадках в майбутньому", – сказав Ковач в інтерв'ю ZDF.

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге також закликав Ніко Ковача утримуватися від подібних висловлювань: "Мені не сподобалася ця заява, не буду приховувати. У нас чудові стосунки з Манчестер Сіті. Ми повинні поважати гравців, у яких є чинний контракт. Це вимога ФІФА".

Раніше повідомлялося, що мюнхенський клуб вступив в офіційні переговори з манкуніанцями щодо трансферу гравця. Відзначається, що Баварії, ймовірно, доведеться витратити на трансфер близько 90 мільйонів фунтів.

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