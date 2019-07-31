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Бавария извинилась перед Манчестер Сити из-за заявления о возможном трансфере Сане

12:12 85 Читати українською
Бавария извинилась перед Манчестер Сити из-за заявления о возможном трансфере Сане
Лерой Сане / фото из соцсетей

Наставник и руководство мюнхенцев надеется, что эта ситуация не отразится на отношениях между клубами.

Главный тренер Баварии Нико Ковач отметил, что был не прав в своих высказываниях о вероятности перехода в команду полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане. Ранее специалист заявил, что он не сомневается в этом трансфере.

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"Мы обсудили с клубом эту ситуацию. Возможно, я действительно оскорбил другую сторону в том интервью. Я поговорил с Гвардиолой и извинился за это. Также хотел бы извиниться перед клубом. Буду сдерживать себя в подобных случаях в будущем", – сказал Ковач в интервью ZDF.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге также призвал Нико Ковача воздерживаться от подобных высказываний: "Мне не понравилось это заявление, не буду скрывать. У нас прекрасные отношения с Манчестер Сити. Мы должны уважать игроков, у которых есть действующий контракт. Это требование ФИФА" .

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб вступил в официальные переговоры с манкунианцами по трансферу игрока. Отмечается, что Баварии, вероятно, придется потратить на трансфер около 90 миллионов фунтов.

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