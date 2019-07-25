toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Баварія розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо Сане – здійснити трансфер може допомогти загроза санкцій УЄФА

18:30 193 Читать на русском
Баварія розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо Сане – здійснити трансфер може допомогти загроза санкцій УЄФА
Лерой Сане / фото із соцмереж

Баварія продовжує намагатися підписати вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич вже розпочав перемовини з представниками "містян". Сторони працюватимуть над угодою протягом найближчих днів, стверджує Bild.

"Його майбутнє не в наших руках", – Гвардіола занепокоєний щодо можливого відходу Сане

За інформацією видання, мюнхенцям може допомогти у цій операції трансфер Родрі, за якого Манчестер Сіті заплатив 70 млн євро. Тепер, щоб уникнути проблем із дотриманням правил фінансового фейр-плей, манкуніанці змушені продавати своїх гравців.

До слова, у минулому сезоні Сане провів за Манчестер Сіті 31 матч в АПЛ, в яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

Зазначимо, що Баварія шукає підсилення позиції вінгера після того, як Рібері та Роббен покинули команду на правах вільних агентів.

Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигнали

blog_ava
Шевченко поступається лише Роналду, а Зінченко підкорює Гвардіолу: українці, які найкрутіше "вистрілювали" за кордоном
13:30
4708
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Баварії Баварія Баварія Лерой Сане Лерой Сане Німеччина Трансфери Манчестер Сіті Хасан Саліхаміджич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
37
хв
Будучность
21:45
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук