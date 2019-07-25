Баварія розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо Сане – здійснити трансфер може допомогти загроза санкцій УЄФА

Баварія продовжує намагатися підписати вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич вже розпочав перемовини з представниками "містян". Сторони працюватимуть над угодою протягом найближчих днів, стверджує Bild.

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За інформацією видання, мюнхенцям може допомогти у цій операції трансфер Родрі, за якого Манчестер Сіті заплатив 70 млн євро. Тепер, щоб уникнути проблем із дотриманням правил фінансового фейр-плей, манкуніанці змушені продавати своїх гравців.

До слова, у минулому сезоні Сане провів за Манчестер Сіті 31 матч в АПЛ, в яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

Зазначимо, що Баварія шукає підсилення позиції вінгера після того, як Рібері та Роббен покинули команду на правах вільних агентів.

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