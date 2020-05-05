Баварія узгодила з Тьягу новий контракт – у Мюнхені місяць великих успіхів

Іспанський хавбек Тьягу Алькантара продовжить кар'єру в Бундеслізі. Баварія зберегла ключового хавбека.

Тьягу погодився продовжити контракт з Баварією, інформує Bild. Вчора сторони про все домовилися, офіційно клуб повідомить про термін нової угоди цього тижня.

Баварія придбала Алькантару в 2013-му за 25 мільйонів євро на вимогу Пепа Гвардіоли. За 7 сезонів у Мюнхені гравець збірної Іспанії провів 227 матчів і забив 31 гол. Під керівництвом Гансі Фліка Тьягу спершу втратив місце в основі, однак потім його відвоював і знову став метрономом атак.

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Баварія проводить дуже ударний період, коронавірус не похитнув її стабільність. За останній місяць клуб дав повноцінний контракт головному тренеру Гансі Фліку, потім пролонгував угоду з Альфонсо Девісом і перепідписав Томаса Мюллєра.

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