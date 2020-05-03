Шахтар відреагував на інтерес Баварії до своїх талантів

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував інтерес мюнхенської Баварії та інших європейських топ-клубів до бразильських талантів "гірників".

"Шахтар не готовий розпрощатися із Тете. Офіційних пропозицій немає.

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Від його агента знаю, що є контакти та інтерес. Оприлюднена сума клаусули (70 млн євро – Футбол 24) є правдивою. Сума значна. Із Баварією ми вели переговори щодо Додо, але ціна їх не влаштувала", – заявив функціонер в інтерв'ю програмі Великий футбол.

Відзначимо, що раніше інтерес до Тете приписували не тільки Баварії, а й англійським клубам – Манчестер Юнайтед, Лестеру та Ньюкаслу.

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