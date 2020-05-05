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Бавария согласовала с Тьягу новый контракт – в Мюнхене месяц больших успехов

12:15 46 Читати українською
Бавария согласовала с Тьягу новый контракт – в Мюнхене месяц больших успехов
Тьягу Алькантара / dpa

Испанский хавбек Тьягу Алькантара продолжит карьеру в Бундеслиге. Бавария сохранила ключевого хавбека.

Тьягу согласился продлить контракт с Баварией, информирует Bild. Вчера стороны обо всем договорились, официально клуб сообщит о сроке нового соглашения на этой неделе.

Бавария приобрела Алькантару в 2013-м за 25 миллионов евро по требованию Пепа Гвардиолы. За 7 сезонов в Мюнхене игрок сборной Испании провел 227 матчей и забил 31 гол. Под руководством Ханси Флика Тьягу сначала потерял место в основе, однако затем его отвоевал и снова стал метрономом атак.

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Бавария проводит очень ударный период, коронавирус не поколебил ее стабильность. За последний месяц клуб дал полноценный контракт главному тренеру Ханси Флику, потом продлил соглашение с Альфонсо Дэвисом и переподписал Томаса Мюллера.

На очереди новые контракты для Мануэля Нойера и Дэвида Алабы. Дуэт руководителей – Хасан Салихамиджич и Оливер Кан – зарабатывает себе положительные оценки.

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Теги
Германия Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Бавария Бавария
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