Представники "червоних дияволів" вже контактували з аргентинським форвардом Хуліаном Альваресом щодо можливого трансферу, повідомляє Manchester Evening News.

Барселона приєдналася до боротьби за трансферну ціль Шахтаря

Раніше наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі зізнався, що "гірники" також цікавляться аргентинським нападником Рівер Плейт.

У минулому сезоні чемпіонату Аргентини Альварес провів 16 матчів, в яких забив 15 м'ячів. Інтерес до нього також проявляють Мілан і мадридський Реал.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"