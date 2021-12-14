Мюнхенський клуб приглядається до чергового таланта дортмундської Борусії. На радарах опинився Джуд Беллінгем.

Англійський хавбек може змінити клубну прописку. У його послугах серйозно зацікавлена Баварія, стверджує Bild.

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Борусія виступає проти відходу Беллінгема, адже прагне, щоб він залишався грати у Дортмунді якомога довше, як і Ерлінг Холанд. Окрім цього, "джмелі" не хочуть відпускати Джуда до принципового суперника.

Контракт 18-річного півзахисника з Борусією розрахований до літа 2025 року. Поточного сезону він провів 23 поєдинки, у яких відзначився 3 голами й 9 асистами.

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