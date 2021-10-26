18-річний хавбек "джмелів" особисто цікавить головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, повідомляє Goal. Німцю дуже імпонує його гра.

Педрі, Беллінгем, Грінвуд та інші: відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця

Втім, є проблема. Контракт Джуда з Борусією розрахований до літа 2025 року, через що дортмундці хочуть виручити за нього солідні кошти. Йдеться про 120 мільйонів євро. Ліверпуль ж поки не готовий задовольняти такі фінансові запити.

Беллінгем перебрався у Німеччину з Бірмінгема минулого року. В поточному сезоні Джуд забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач у 14 поєдинках.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій