З моменту призначення Томаса Тухеля замість Юліана Нагельсманна не минуло й місяця, а Баварія з претендента на три трофеї ризикує залишитися без жодного. Спершу мюнхенці програли Фрайбургу в Кубку Німеччини, після чого за всіма статтями вилетіли з Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті.

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Довершила провальну серію поразка від Майнца в останньому матчі Бундесліги. За 5 турів до завершення чемпіонату Баварія опустилася на друге місце. Доля чемпіонства тепер у руках Борусії Дортмунд.

Утім, керівництво "ротен" не планує звільняти Томаса Тухеля після серії провалів. Навіть у випадку поразки у чемпіонських перегонах тренер залишиться на своїй посаді, стверджує Фабріціо Романо у Twitter.

За словами інсайдера, боси Баварії вже планують літнє трансферне вікно, виходячи з побажань Тухеля. Пріоритетом клубу є підписання центрфорварда, якого після відходу Роберта Лєвандовскі в Барселону так і не придбали.

В останніх 5-ти турах Бундесліги суперниками Баварії стануть Герта, Вердер, Шальке, РБ Лейпциг і Кельн.

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