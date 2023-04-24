После поражения от Майнца (1:3) наблюдательный совет Баварии впервые после назначения Томаса Тухеля главным тренером задался вопросом, был ли этот шаг верным.

После прихода 49-летнего специалиста мюнхенская команда вылетела из Лиги чемпионов, Кубка Германии и потеряла первое место в Бундеслиге.

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Как информирует Sky Sport Germany, в ближайшие 4-5 недель боссы Баварии не намерены увольнять генерального директора Оливера Кана, однако позиции клубной легенды перестают быть прочны, и досрочное расторжение контракта с ним может случиться летом, по окончании сезона. Действующее соглашение Кана с Баварией рассчитано до лета 2024 года.

Источник утверждает, что Хасан Салихамиджич не рассматривается клубов как виновник происходящего, его контракт до лета 2026 года не подвергается риску. Однако у Kicker есть другая информация относительно боснийца. Согласно этому источнику, внутри клуба началась дискуссия по поводу компетентности Салихамиджича: некоторые руководители начали допускать, что мюнхенский клуб для него "слишком большой".

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