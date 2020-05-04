Баварія щороку запрошуватиме зірку світового рівня, – президент клубу

Очільник мюнхенського клубу Герберт Гайнер прокоментував плани Баварії та окреслив головне завдання.

"Наша мета – завжди мати команду, яка може виграти Лігу чемпіонів. Для цього ми покращили розвиток молоді. Окрім цього, ми намагатимемося щороку запрошувати в клуб зірку міжнародного рівня, якщо це буде необхідно та можливо.

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Баварія – один з найздоровіших і економічно стабільних клубів світу. Ніхто не поєднує спортивну та економічну складові краще за нас. Ми маємо змогу під час коронавірусної кризи продовжувати контракт з лідерами та повністю виплачувати зарплату всім працівникам", – сказав Герберт Гайнер в інтерв'ю Kicker.

Нагадаємо, що раніше спортдир Баварії Хасан Саліхаміджіч заявив, що Баварія цього літа постарається придбати зірку світового рівня. Головні претенденти – Лерой Сане та Кай Гавертц.

Під час карантину мюнхенці підписали повноцінний контракт з Гансі Фліком і перепідписали контракти з Томасом Мюллєром і Альфонсо Девісом.

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