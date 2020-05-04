toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Баварія щороку запрошуватиме зірку світового рівня, – президент клубу

4 травня 09:29 342 Читать на русском
Баварія щороку запрошуватиме зірку світового рівня, – президент клубу
Герберт Гайнер / Pahnke

Очільник мюнхенського клубу Герберт Гайнер прокоментував плани Баварії та окреслив головне завдання.

"Наша мета – завжди мати команду, яка може виграти Лігу чемпіонів. Для цього ми покращили розвиток молоді. Окрім цього, ми намагатимемося щороку запрошувати в клуб зірку міжнародного рівня, якщо це буде необхідно та можливо.

Баварія закликала європейські клуби ввести ліміт зарплат для футболістів

Баварія – один з найздоровіших і економічно стабільних клубів світу. Ніхто не поєднує спортивну та економічну складові краще за нас. Ми маємо змогу під час коронавірусної кризи продовжувати контракт з лідерами та повністю виплачувати зарплату всім працівникам", – сказав Герберт Гайнер в інтерв'ю Kicker.

Нагадаємо, що раніше спортдир Баварії Хасан Саліхаміджіч заявив, що Баварія цього літа постарається придбати зірку світового рівня. Головні претенденти – Лерой Сане та Кай Гавертц.

Під час карантину мюнхенці підписали повноцінний контракт з Гансі Фліком і перепідписали контракти з Томасом Мюллєром і Альфонсо Девісом.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
5978
Теги
Німеччина Баварія Баварія Трансфери Баварії Герберт Хайнер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
6
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук