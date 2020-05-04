Бавария ежегодно будет приглашать звезду мирового уровня, – президент клуба

Глава мюнхенского клуба Герберт Хайнер прокомментировал планы Баварии и очертил главную задачу.
"Наша цель – всегда иметь команду, которая может выиграть Лигу чемпионов. Для этого мы улучшили развитие молодежи. Кроме этого, мы постараемся ежегодно приглашать в клуб звезду международного уровня, если это будет необходимо и возможно.
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Бавария – один из самых здоровых и экономически стабильных клубов мира. Никто не объединяет спортивную и экономическую составляющие лучше нас. Мы можем во время коронавирусного кризиса продлевать контракт с лидерами и полностью выплачивать зарплату всем работникам", – сказал Герберт Хайнер в интервью Kicker.
Напомним, что ранее спортдир Баварии Хасан Салихамиджич заявил, что Бавария этим летом постарается приобрести звезду мирового уровня. Главные претенденты – Лерой Сане и Кай Хавертц.
Во время карантина мюнхенцы подписали полноценный контракт с Ганси Фликом и переподписали контракты с Томасом Мюллером и Альфонсо Дэвисом.
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