Капітан Наполі досі не зміг узгодити продовження контракту, а дія чинної угоди спливає по завершенні нинішнього сезону. Інсіньє пропонують знизити зарплату на 50%, що його кардинально не влаштовує.

Інсіньє не продовжуватиме контракт з Наполі – чемпіону Європи пропонують рекордну зарплату в МЛС

За інформацією La Gazzetta dello Sport, позитивної динаміки у переговорах немає. Низка клубів вже готова вступити у переговори з агентом гравця, який влітку стане вільним агентом. До італійських грандів приєдналися клуби із-за кордону. Зокрема, нав'язати конкуренцію представникам АПЛ готова Баварія.

Нагадаємо, Інсіньє виступає за основну команду Наполі з 2009 року. Цього сезону нападник взяв участь у 15 матчах італійської Серії А, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Минулого літа Інсіньє став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

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