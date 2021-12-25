У форварда Наполи Лоренцо Инсинье есть роскошный выбор для продолжения карьеры.

Капитан Наполи до сих пор не смог согласовать продление контракта, а действующеге соглашение истекает по завершении нынешнего сезона. Инсинье предлагают снизить зарплату на 50%, что его кардинально не устраивает.

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По информации La Gazzetta dello Sport, положительной динамики в переговорах нет. Ряд клубов уже готов вступить в переговоры с агентом игрока, который летом станет свободным агентом. К итальянским грандам присоединились клубы из-за границы. В частности, навязать конкуренцию представителям АПЛ готова Бавария.

Напомним, Инсинье выступает за основную команду Наполи с 2009 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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