Італійський плеймейкер відхилив останню пропозицію неаполітанського клубу та готовий покинути команду по завершенню чинної угоди.

Інсіньє вимагає близько 7 млн євро за сезон, натомість боси Наполі пропонують 4,6 млн з урахуванням бонусів, інформує Football Italia.

Челсі ввімкнувся у перегони за Інсіньє

За словами журналіста з Нешвіла, Вілла Форбса, Торонто зробило рекордну для МЛС пропозицію для Лоренцо, і гравець може приєднатися до команди вже влітку.

В цьому сезоні нападник взяв участь в 15 матчах Серії А, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Інтер розгромив Кальярі, Наполі зазнав сенсаційної поразки від Емполі, Сассуоло здобув вольову перемогу над Лаціо