Інсіньє не продовжуватиме контракт з Наполі – чемпіону Європи пропонують рекордну зарплату в МЛС
13:47 - Читать на русском
Італійський плеймейкер відхилив останню пропозицію неаполітанського клубу та готовий покинути команду по завершенню чинної угоди.
Інсіньє вимагає близько 7 млн євро за сезон, натомість боси Наполі пропонують 4,6 млн з урахуванням бонусів, інформує Football Italia.
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За словами журналіста з Нешвіла, Вілла Форбса, Торонто зробило рекордну для МЛС пропозицію для Лоренцо, і гравець може приєднатися до команди вже влітку.
В цьому сезоні нападник взяв участь в 15 матчах Серії А, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.
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