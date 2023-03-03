Німецький клуб оголосив про продовження угоди з камерунським гравцем. Новий контракт розрахований до 2024 року без опції продовження. Як повідомлялось раніше, зарплата нападника збільшиться вдвічі.

Лідер Баварії заробив дворазове збільшення зарплати

Нагадаємо, що Ерік-Максім Шупо-Мотінг проводить третій сезон у Баварії. В цьому сезоні, скориставшись травмою Мане, камерунець закріпився в основному складі. Він зіграв у 24 матчах, в яких забив 15 голів. Шупо-Мотінг разом з Джамалом Мусіала наразі найкращі бомбардири Баварії.

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