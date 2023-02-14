"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як ПСЖ зазнав фіаско у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишивши колосальні питання щодо здатності пройти у чвертьфінал.

Обидві команди підійшли до протистояння в неоптимальній формі, вигравши у своїх чемпіонатах всього по два матчі з останніх п'яти. Парижани ще й з Кубку вилетіли, а до ігрових проблем додалися й кадрові. Мбаппе не зміг вийти в основі, зате місце знайшлося 16-річному Зейр-Емері – він став наймолодшим футболістом в історії плей-офф ЛЧ, якого випустили у стартовому складі. Зате повністю готовими виявились Неймар, Верратті й Мессі.

Мюнхенці не могло розраховувати на Нойєра, Мане, Ернандеса й Мазрауї, однак заміна цим футболістам у "рекордмайстера" була. На вістрі атаки прогнозовано з'явився Шупо-Мотінг, в рамку встав новачок Зоммер, а Канселу діяв в центральній четвірці. Юліан Нагельсманн, своєю чергою підготував тактичний сюрприз – команда вишукувалась у схемі з трьома захисниками, причому Коман і Сане відповідали за весь фланг.

На практиці все виглядало дещо інакше. Сане й Канселу при грі на м'ячі часто заходили в опорну зону, Коман тримався у високій позиції, а Горецка часто його прикривав – фактично, Кінгслі працював у захисті лишень при позиційних атаках ПСЖ. Подібне трапляось лічену кількість разів, а більшу частину часу мюнхенці створювали ізоляцію для француза.

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Благо, парижани практично не атакували. Підопічні Крістофа Гальтьє засіли в глухій обороні на власній третині поля. Моментів у господарів не виникало взагалі, а от Баварія могла відкрити рахунок вже на 2-й хвилині – це Шупо-Мотінг прийняв м'яч на лінії півкола й закрутив його під дальню стійку. Трохи неточно!

Втім, надалі на полі не відбувалось цікавих моментів. Баварія тримала м'яч 60% ігрового часу й намагалась розхитати оборону суперника, але за 45 хвилин пригадати можна тільки три епізоди. Шупо-Мотінг після одного з навісів Комана пробив головою метрів з шести (повз ближню стійку), Коман і Кімміх стріляли метрів з 20-ти у лівий нижній кут – без проблем для Доннарумми.

Ось і все. Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Очікувалось, що одразу по перерві на поле вийде Мбаппе, однак сталося не так, як гадалося. Кімпембе замінив Хакімі, а Юліан Нагельсманн перейшов на четвірку позаду – Девіс вийшов замість Канселу. Коман перейшов на правий фланг, а Сане став працювати ближче до Шупо-Мотінга.

Старт другого тайму виявився динамічним. Фани ПСЖ запалили фаєри, а парижани навіть пішли уперед. Зрештою, рахунок було відкрито, от тільки не господарями. Вже на 53-й хвилині Девіс обігрався з Шупо-Мотінгом і вирізав крос у центр штрафного – Коман же, залишившись без опіки, пробив у дотик в дальній кут. 0:1!

Крістоф Гальтьє одразу ж кинув у бій Мбаппе та Фабіана Руїса. На жаль для французів, цей хід аж ніяк не допоміг. Баварія ж продовжила набирати оберти, створюючи дуже небезпечні моменти. Так, на 63-й хвилині Шупо-Мотінг ударом ножицями замкнув навіс Комана, на 65-й він же пробив відкрився на лінії воротарського й бахнув під хрестовину, а на 66-й Де Лігт переправив подачу з кутового під дальню стійку – Доннарумма парирував усе!

Все йшло до виносу ПСЖ, але поступово німці зменшити тиск. Вихід Мюллера й Гнабрі розігнати цю машину не зміг. Ба більше – ближче до завершення зустрічі прокинувся ПСЖ! На 75-й хвилині Мбаппе вийшов віч-на-віч із Зоммером і пробив у нього, а добивання від Неймара накрили. Кіліан підхопив м'яч і забив у порожні, але там вже був офсайд.

На 82-й Мбаппе забив вдруге, замкнувши простріл Мендеша, однак і тут не пощастило. VAR помітив положення поза грою. Ще за три хвилини черговий прорив Мендеша з подальшим кросом вилився у відскок на Мессі – Лео бахнув із класної позиції, але захисники встигли кинутись під м'яч! Баварія явно "попливла"...

У компенсований час Павар навіть залишив мюнхенців у меншості, грубо підкотившись у Мессі. У ПСЖ з'явився шанс на порятунок. На жаль для фанів на Парк де Пренс, у господарів не вийшло навіть фінального штурму. Свисток Майкла Олівера зафіксував непросту перемогу Баварії.