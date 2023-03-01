Баварія запропонувала форварду Ерік-Максіму Шупо-Мотінгу новий контракт до літа 2024 року. Якщо камерунець поставить свій підпис, його зарплата збільшиться вдвічі. Про це інформує Bild.

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Згідно з джерелом, зараз Шупо-Мотінг заробляє в мюнхенському клубі 5 мільйонів євро. У разі підписання нової угоди його зарплата становитиме 10 мільйонів євро.

Повідомляється, що ці умови включають в себе як особисті бонуси (голи і передачі), так і командні бонуси (трофеї).

Чинний контракт форварда з Баварією розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні Шупо-Мотінг зіграв у 24 матчах за Баварію у всіх турнірах і забив 15 м'ячів.

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