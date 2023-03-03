Бавария продлила контракт с лучшим бомбардиром команды
3 марта 21:58 - Читати українською
Форвард Баварии Эрик-Максим Шупо-Мотинг останется выступать в Бундеслиге.
Немецкий клуб объявил о продлении соглашения с камерунским игроком. Новый контракт рассчитан до 2024 года без опции продления. Как сообщалось ранее, зарплата нападающего увеличится вдвое.
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Напомним, что Эрик-Максим Шупо-Мотинг проводит третий сезон в Баварии. В этом сезоне, воспользовавшись травмой Мане, камерунец закрепился в основном составе. Он сыграл в 24 матчах, в которых забил 15 голов. Шупо-Мотинг вместе с Джамалом Мусиала сейчас лучшие бомбардиры Баварии.
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