Немецкий клуб объявил о продлении соглашения с камерунским игроком. Новый контракт рассчитан до 2024 года без опции продления. Как сообщалось ранее, зарплата нападающего увеличится вдвое.

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Напомним, что Эрик-Максим Шупо-Мотинг проводит третий сезон в Баварии. В этом сезоне, воспользовавшись травмой Мане, камерунец закрепился в основном составе. Он сыграл в 24 матчах, в которых забил 15 голов. Шупо-Мотинг вместе с Джамалом Мусиала сейчас лучшие бомбардиры Баварии.

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