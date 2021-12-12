Баварія є черговим претендентом на 24-річного француза, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

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Дембеле розглядають, як варіант заміни Кінгслі Коману. Якщо француз не продовжить контракт з "ротен", то замість нього прийде Усман. Угода Комана з мюнхенцями розрахована до літа 2023 року.

Нагадаємо, Усман Дембеле попередньо не планує пролонговувати співпрацю з каталонцями. Його у 2017-ма Барса придбала за 135 мільйонів євро у Борусії Д, але поки розкритись повністю він не зміг.

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