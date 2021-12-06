Француз вже сказав наставнику "блаугранас" Хаві Ернандесу не розраховувати на нього у наступному році, повідомляє La Sexta з посиланням на слова ведучого El Chiringuito Жоту Жорді.

Барселона визначила "день Х" для Дембеле

Дембеле отримав дуже фінансово привабливу пропозицію від Ньюкасла. Відтак, наступним чемпіонатом Усмана буде англійська Прем'єр-ліга. "Сороки" заохотили його величезним бонусом, адже він приєднається до них на правах вільного агента.

Втім, для Барселони ще не все втрачено. У неї ще є 25 днів, щоб переконати 24-річного вінгера залишитись і продовжити контракт. Нинішня угода завершується влітку 2022 року.

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