Бавария является очередным претендентом на 24-летнего француза, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Дембеле сказал Хави, что покинет Барселону – вингер соблазнился на деньги из АПЛ

Дембеле рассматривают как вариант замены Кингсли Коману. Если француз не продлит контракт с "ротен", то вместо него придет Усман. Соглашение Комана с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Усман Дембеле предварительно не планирует пролонгировать сотрудничество с каталонцами. Его в 2017 году Барса приобрела за 135 миллионов евро у Борусии Д, но пока раскрыться полностью он не смог.

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