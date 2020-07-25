Баварія показала гостьову форму на сезон 2020/21 – з'явився новий колір

Баварія презентувала екіпірування, в якому буде проводити гостьові поєдинки наступної кампанії.

Фото з презентації були опубліковані в Twitter чемпіонів Німеччини.

Арсенал крутим відео презентував нову домашню форму – традицію доповнив концепт неможливого

Дизайнери вирішили не відмовлятися від білого кольору, який був основою для гостьової форми Баварії і в сезоні 2019/20. Натомість стриманий сірий для емблеми і спонсорів замінили яскравим помаранчевим.

Нагадаємо, Баварія вже забезпечила собі титул чемпіона Німеччини і володаря Кубка. В серпні команда Фліка відновить Лігу чемпіонів матчем-відповіддю проти Челсі в рамках 1/8 фіналу (у першій грі мюнхенці перемогли 3:0).

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?