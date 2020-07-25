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Баварія показала гостьову форму на сезон 2020/21 – з'явився новий колір

12:28 - Читать на русском
Баварія показала гостьову форму на сезон 2020/21 – з'явився новий колір
Гравці Баварії / Getty Images

Баварія презентувала екіпірування, в якому буде проводити гостьові поєдинки наступної кампанії.

Фото з презентації були опубліковані в Twitter чемпіонів Німеччини.

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Дизайнери вирішили не відмовлятися від білого кольору, який був основою для гостьової форми Баварії і в сезоні 2019/20. Натомість стриманий сірий для емблеми і спонсорів замінили яскравим помаранчевим.

Нагадаємо, Баварія вже забезпечила собі титул чемпіона Німеччини і володаря Кубка. В серпні команда Фліка відновить Лігу чемпіонів матчем-відповіддю проти Челсі в рамках 1/8 фіналу (у першій грі мюнхенці перемогли 3:0).

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Футбольна форма
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