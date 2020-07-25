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Бавария показала гостевую форму на сезон 2020/21 – появился новый цвет

12:28 - Читати українською
Бавария показала гостевую форму на сезон 2020/21 – появился новый цвет
Игроки Баварии / Getty Images

Бавария представила экипировку, в котором будет проводить гостевые поединки следующей кампании.

Фото с презентации были опубликованы в Twitter чемпионов Германии.

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Дизайнеры решили не отказываться от белого цвета, который был основой для гостевой формы Баварии и в сезоне 2019/20. А вот сдержанный серый для эмблемы и спонсоров заменили ярким оранжевым.

Напомним, Бавария уже обеспечила себе титул чемпиона Германии и обладателя Кубка. В августе команда Флика возобновит Лигу чемпионов ответным матчем против Челси в рамках 1/8 финала (в первой игре мюнхенцы победили 3:0).

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Бавария Бавария Германия Футбольная форма
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