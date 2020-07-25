Бавария показала гостевую форму на сезон 2020/21 – появился новый цвет

Фото с презентации были опубликованы в Twitter чемпионов Германии.

Арсенал крутым видео представил новую домашнюю форму – традицию дополнил концепт невозможного

Дизайнеры решили не отказываться от белого цвета, который был основой для гостевой формы Баварии и в сезоне 2019/20. А вот сдержанный серый для эмблемы и спонсоров заменили ярким оранжевым.

Напомним, Бавария уже обеспечила себе титул чемпиона Германии и обладателя Кубка. В августе команда Флика возобновит Лигу чемпионов ответным матчем против Челси в рамках 1/8 финала (в первой игре мюнхенцы победили 3:0).

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?