Барселона зацікавилась партнером Яремчука та Пластуна Чакветадзе

Грузинський півзахисник Гента Георгій Чакветадзе привернув до себе увагу Барселони.

Барселона проявляє інтерес до 19-річного грузинського півзахисника Георгія Чакветадзе, повідомляє Sport.es.

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Іспанців вразила гра футболіста в складі бельгійського Гента, за який виступають українці Роман Яремчук та Ігор Пластун. Грузин віддав 4 асисти за 15 турів чемпіонату.

Взимку цього року Чакветадзе також цікавився донецький Шахтар, але в підсумку хавбек залишився в Бельгії.

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