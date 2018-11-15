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Барселона зацікавилась партнером Яремчука та Пластуна Чакветадзе

21:09 634 Читать на русском
Барселона зацікавилась партнером Яремчука та Пластуна Чакветадзе
Георгій Чакветадзе / соцмережі

Грузинський півзахисник Гента Георгій Чакветадзе привернув до себе увагу Барселони.

Барселона проявляє інтерес до 19-річного грузинського півзахисника Георгія Чакветадзе, повідомляє Sport.es.

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Іспанців вразила гра футболіста в складі бельгійського Гента, за який виступають українці Роман Яремчук та Ігор Пластун. Грузин віддав 4 асисти за 15 турів чемпіонату.

Взимку цього року Чакветадзе також цікавився донецький Шахтар, але в підсумку хавбек залишився в Бельгії.

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